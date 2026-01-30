Bolano il sindaco silura l’assessore Revocato l’incarico alla Scappazzoni

Il sindaco di Bolano ha revocato l’incarico all’assessore Scappazzoni. La decisione arriva dopo un anno di tensioni e divergenze di opinioni che non si sono più potute superare. La situazione si è fatta insostenibile, e così il primo cittadino ha scelto di mettere fine alla collaborazione.

Il decreto è di pochi giorni fa, e arriva a conclusione di un anno di tensioni e diversità di vedute ormai inconciliabili. Elisa Scappazzoni non è più assessore del Comune di Bolano. Il sindaco Paolo Adorni ha provveduto a revocare tutte le deleghe in capo alla Scappazzoni – che con oltre ottocento preferenze era risultata la più votata alle elezioni di quasi due anni fa – tra cui quella al Welfare. E proprio attorno ai servizi sociali ruota l’ultimo tassello di un rapporto diventato sempre più teso col passare dei mesi. Lo scambio epistolare dai toni non proprio amichevoli tra i Comuni di Borghetto e Bolano – il primo a lamentare il mancato trasferimento dei fondi per il sociale e a paventare una segnalazione alla Corte dei Conti, col secondo a rispondere per le rime –, finito peraltro in consiglio comunale, ha causato lo strappo definitivo nella giunta bolanese, già segnato dalle discussioni dei mesi scorsi circa il mancato allineamento dell’assessore Scappazzoni alle decisioni prese dalla squadra di governo relativamente all’aumento del costo della mensa scolastica a carico delle famiglie, e per la gestione della concessione dello stadio comunale Incerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

