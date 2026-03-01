Novara il Movimento 5 Stelle chiede la testa dell' assessore ai Lavori pubblici

Il Movimento 5 Stelle di Novara ha depositato una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore ai Lavori pubblici Rocco Zoccali. La richiesta è stata presentata sabato 28 febbraio dal capogruppo M5S Mario Iacopino. La mozione si basa su motivazioni legate alla gestione dei progetti e alle decisioni prese dall’assessore in carica. La situazione ha generato discussioni tra gli esponenti politici locali.

Mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai Lavori pubblici Rocco Zoccali. Il documento è stato depositato sabato 28 febbraio dal capogruppo M5S Novara Mario Iacopino. "Il settore dei lavori pubblici è centrale per la sicurezza, la manutenzione e lo sviluppo della città. Nel corso del mandato sono state annunciate e avviate diverse progettualità; tuttavia, la mancata coerenza tra opere programmate e risorse effettivamente disponibili ha determinato ritardi, rimodulazioni e un evidente scarto tra impegni assunti e risultati conseguiti, - ha detto il capogruppo - nel rendiconto 2021 2024 il Comune di Novara ha chiuso con un avanzo complessivo significativo, di cui oltre decine di milioni di euro disponibili per investimenti, senza che queste risorse siano state tradotte in opere pubbliche visibili sul territorio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Mugnano, revocato l’incarico all’assessore ai Lavori pubblici Biagio MigliaccioTempo di lettura: 2 minuti L’amministrazione comunale ha revocato l’incarico all’assessore ai Lavori pubblici, Biagio Migliaccio.

Marco Costantino confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle Novara e provinciaIl gruppo territoriale "Novara e Provincia" del Movimento 5 Stelle ha eletto all’unanimità il proprio rappresentante sul territorio: Marco...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Novara.

Discussioni sull' argomento Gli accessi alla Ztl: Dubbi di residenti e commercianti; Bilancio Partecipativo a Novara: approvato il regolamento; La tangenziale di Novara, Verrà aperta entro l’estate dall’ANAS; Aree gioco scolastiche: meno annunci, più investimenti per i bambini di Novara.

Novara, il Movimento 5 Stelle chiede la testa dell'assessore ai Lavori pubbliciMozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai Lavori pubblici Rocco Zoccali. Il documento è stato depositato sabato 28 febbraio dal capogruppo M5S Novara Mario Iacopino. Il settore dei lavori p ... novaratoday.it

Borghetto frazione di Bolzano Novarese (Novara) Solo tre scatti… tre viste, tutte in direzione del lago d’Orta… #grazianotamone - facebook.com facebook

Casa per anziani Galliate, Novara- 1982 #Architetti Antonio Monestiroli e Paolo Rizzatto #architecture x.com