GAMeC quantificati i danni a seguito della risoluzione contrattuale | il Comune chiede oltre 5 milioni alla Manelli

Il Comune di Bergamo ha stimato in oltre cinque milioni di euro i danni causati dalla risoluzione di un contratto con una società. La somma complessiva ammonta a 5.253.106,77 euro. La richiesta di risarcimento è stata formulata in seguito alla fine del rapporto contrattuale con la società, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato alla decisione di risolvere l’accordo.

Il Comune di Bergamo ha stimato in 5.253.106,77 euro l’ammontare complessivo dei danni derivanti dall’inadempimento dell’appaltatore che ha portato alla risoluzione contrattuale relativa al cantiere per la nuova sede della GAMeC, sia per poter escutere la relativa polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dell’impegno contrattuale che l’impresa appaltatrice Manelli si era assunta, sia per non riconoscere di conseguenza il pagamento dell’ultimo stato di avanzamento lavori nei confronti della stessa Impresa. La stima dei danni tiene conto delle conseguenze dirette e indirette generate dall’interruzione del rapporto contrattuale per fatto...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Nuova Gamec, il consorzio Cme accetta di subentrare alla Manelli. Il Comune torna nel cantiereL’associazione di imprese del Modenese si era classificata al secondo posto nella gara pubblica del 2023. Leggi anche: Gattuso non è più il ct della Nazionale: risoluzione contrattuale. Ecco chi può sostituirlo Contenuti utili per approfondire GAMeC, quantificati i danni a seguito della risoluzione contrattuale: il Comune chiede oltre 5 milioni alla ManelliLa stima tiene conto delle conseguenze dirette e indirette generate dall’interruzione del rapporto contrattuale per fatto imputabile all’appaltatore e dal conseguente rallentamento dei lavori di reali ... bergamonews.it Gamec, minoranze all’attacco sullo stop. Il Comune di Bergamo: «Fiduciosi per i fondi Pnrr»Per le minoranze è «un cantiere nato male», per la maggioranza «la prova di come, a livello nazionale, siano diversi i casi di difficoltà, da parte delle imprese, a rispettare i tempi previsti dal ... ecodibergamo.it