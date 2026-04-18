Sette giorni dopo aver menzionato TKO come protagonista della settimana, si torna a parlare di eventi legati a WrestleMania 42. In questa occasione si discute di una nuova card, che presenta incontri tra personaggi noti nel mondo del wrestling. La programmazione si svolge in un contesto di grande attesa da parte dei fan, con alcune sfide che promettono di attirare l’attenzione del pubblico.

Sette giorni dopo aver citato TKO come il protagonista della settimana – e non propriamente in positivo – anche stavolta non ci discostiamo più di tanto dall’azienda e, a onor del vero, andiamo a tastare qualcosa di non effettivamente materiale, ma pur sempre inerente al panorama WWE, la card di WrestleMania 42. Sulla carta un evento che può rubare la scena e lasciare a bocca aperta il fan casual di turno, quello più amato e coccolato in tempi recenti dalla federazione di Stamford. In pratica, la costruzione di tale card è stata un abominio, confermando in negativo la pochezza degli elementi e la sua validità nel corso delle settimane, proprio come un anno fa dove, al centro di tutto, vi era la rincorsa al diciassettesimo titolo WWE di John Cena dopo il famoso turn heel visto a Elimination Chamber.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: La card amica/nemica di WrestleMania 42

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