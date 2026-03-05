Card di WrestleMania 42 | tutti i dettagli ufficiali

WrestleMania 42 si svolgerà all’Allegiant Stadium di Las Vegas con due serate programmate. La manifestazione prevede diversi incontri tra i principali wrestler della WWE, con match annunciati e biglietti già disponibili. La card ufficiale include diverse sfide di alto livello, mentre i dettagli sugli incontri e i partecipanti sono stati resi noti dalle fonti ufficiali.

Lo show si svolgerà nel fine settimana, sabato 18 e domenica 19 aprile, presso lo stadio della città, offrendo una cornice capace di accogliere un palinsesto di rilievo. Spazio Wrestling monitora l'andamento dell'evento fornendo aggiornamenti sui risultati e sulle notizie principali in tempo reale. Secondo fonti interne riportate da Bodyslam.net, la WWE avrebbe deciso di proporre almeno 14 incontri, distribuiti tra le due serate dell' Allegiant Stadium. Potrebbero essere 16 incontri in caso di evoluzioni favorevoli di alcune storyline, delineando una card tra le più ampie mai viste a WrestleMania. Una parte significativa della programmazione potrebbe includere incontri femminili: si parla di 6 match femminili, di cui 5 già decisi dietro le quinte.