Nuove pietre d’inciampo a Udine

Questa mattina a Udine è cominciato il secondo giorno di posa delle pietre d’inciampo. Sono pietre che ricordano i cittadini arrestati, deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti, con il supporto del regime fascista. La cerimonia si è svolta in città, coinvolgendo persone che vogliono mantenere vivo il ricordo di quelle tragedie.

Questa mattina si è svolto a Udine il secondo giorno di posa delle pietre d’inciampo dedicate a cittadini arrestati in città, deportati e imprigionati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti con la complicità del regime fascista. Un’iniziativa di alto valore civile e storico, promossa dal Comune di Udine in collaborazione con ANPI, APO e ANED, che prosegue il percorso di memoria volto a “riportare a casa” uomini strappati alle loro famiglie, ai loro affetti e alla loro quotidianità, restituendo loro nome, dignità e presenza nello spazio pubblico. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti, nelle diverse tappe della mattinata, il Vicesindaco Alessandro Venanzi, l’Assessore alla Cultura Federico Pirone, l’Assessora Gea Arcella, l’Assessora Chiara Dazzan e la Presidente del Consiglio comunale Rita Nassimbeni. 🔗 Leggi su Udine20.it

