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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Acer Predator Helios Neo 16 AI RTX 5060 – Notebook da gaming. L’Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73 è un notebook da gaming di colore Abyssal Black. Il dispositivo è dotato di un processore Intel Core Ultra 9 275HX, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB di memoria video dedicata e 16 GB di RAM. L’archiviazione è affidata a un SSD da 1 TB. Galaxus IT Acer Predator Helios Neo 16 AI RTX 5060 (16", 1000 GB, 16 GB, DE, Intel Core Ultra 9 275HX), Notebook, Nero Caratteristiche tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galaxus It Acer Predator Helios Neo: Recensione Completa

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