Cash, un uomo cresciuto tra droga e criminalità nella Contea di Odim, tenta di ricostruirsi una vita onesta. Dopo la morte della sorella, ha deciso di allontanarsi da quel passato brutale, ma il suo cammino verso la redenzione si scontra con il peso di un debito di sangue.

Cash sta cercando di condurre una vita onesta nella Contea di Odim. Cresciuto tra droga e criminalità, ha lasciato quell’oscuro mondo alle spalle dopo la morte della sorella. Ora gestisce la piccola fattoria insieme al cognato Finney, schiavo dell’alcol dopo quel tragico lutto, e alla nipote adolescente Savannah, che rappresenta l’unica speranza di redenzione per quella famiglia disfunzionale. Il suo losco passato è cristallizzato in una cicatrice che gli deturpa la mano destra: il prezzo pagato per lasciare l’organizzazione di Big Cat, spietata boss locale che controlla il traffico di droga della zona. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un debito di sangue: un neo-western tra vendetta e redenzione – Recensione

Approfondimenti su Cash Odim

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cash Odim

Argomenti discussi: Debito di droga finisce nel sangue a Torino: rapina e accoltellamento in strada (VIDEO); L'incontro per onorare il debito di droga finisce nel sangue: 24enne arrestato per rapina aggravata; Uomo accoltellato a Torino in via Scarlatti, arrestato 24enne: debito di droga sfocia nel sangue; Nettuno, estorsione per un presunto debito sulle moto: fratelli ai domiciliari.

Uomo accoltellato a Torino in via Scarlatti, arrestato 24enne: debito di droga sfocia nel sangueUn 24enne marocchino è stato arrestato a Torino per rapina aggravata: ha aggredito con un coltello la vittima per un debito di droga. virgilio.it

Debito di droga finisce nel sangue a Torino: rapina e accoltellamento in stradaLe immagini delle telecamere incastrano un 24enne già detenuto, la vittima era stata lasciata a terra in fin di vita ... giornalelavoce.it

OGNI PROMESSA È DEBITO RISATE CHE FANNO PENSARE IL TEATRO UMANO DI SALEMME COMMEDIA CHE SCALDA IL CUORE Recensione di Titti Giuliani Foti Alzi la mano chi non ha #ancora visto "Ogni promessa è debito di Vincenzo Salemme" facebook