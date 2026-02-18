Predator – Badlands | azione e divertimento in un film che rivoluziona il franchise – Recensione
Dek, un cacciatore Yautja considerato debole dal padre, si trova al centro di un film d’azione che porta una ventata di novità nel franchise Predator. La sua storia si svolge tra inseguimenti e combattimenti nel selvaggio paesaggio delle Badlands, dove si scontrano lotte di potere tra clan rivali. Il film presenta scene spettacolari e momenti di suspense che coinvolgono lo spettatore, offrendo anche un tocco di umanità in un mondo dominato dalla brutalità. La pellicola si distingue per il ritmo incalzante e le sequenze di azione frenetiche.
Dek è uno Yautja rinnegato dal suo stesso padre, che lo considera un debole e una vergogna per la sua famiglia, in una società dove la forza e la violenza dominano i rapporti tra i clan. Quando il genitore uccide il fratello maggiore, che aveva tentato di difenderlo, Dek fugge e si dirige verso il pianeta Genna, una landa ostile dalla flora e la fauna celanti molteplici insidie, per riscattarsi e dimostrare il suo valore. In quelle lande infatti dimora il leggendario Kalisk, creatura mostruosa che nessuno della sua specie è mai riuscito ad uccidere. In Predator: Badlands, dopo un atterraggio di emergenza il protagonista si ritrova in balia di una situazione pericolosa, salvo trovare l’inaspettato aiuto di Thia, un’androide dalla sembianze femminili della compagnia Weyland-Yutani, la cui parte inferiore del corpo è andata persa in seguito a uno scontro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
