Dek, un cacciatore Yautja considerato debole dal padre, si trova al centro di un film d’azione che porta una ventata di novità nel franchise Predator. La sua storia si svolge tra inseguimenti e combattimenti nel selvaggio paesaggio delle Badlands, dove si scontrano lotte di potere tra clan rivali. Il film presenta scene spettacolari e momenti di suspense che coinvolgono lo spettatore, offrendo anche un tocco di umanità in un mondo dominato dalla brutalità. La pellicola si distingue per il ritmo incalzante e le sequenze di azione frenetiche.

Dek è uno Yautja rinnegato dal suo stesso padre, che lo considera un debole e una vergogna per la sua famiglia, in una società dove la forza e la violenza dominano i rapporti tra i clan. Quando il genitore uccide il fratello maggiore, che aveva tentato di difenderlo, Dek fugge e si dirige verso il pianeta Genna, una landa ostile dalla flora e la fauna celanti molteplici insidie, per riscattarsi e dimostrare il suo valore. In quelle lande infatti dimora il leggendario Kalisk, creatura mostruosa che nessuno della sua specie è mai riuscito ad uccidere. In Predator: Badlands, dopo un atterraggio di emergenza il protagonista si ritrova in balia di una situazione pericolosa, salvo trovare l’inaspettato aiuto di Thia, un’androide dalla sembianze femminili della compagnia Weyland-Yutani, la cui parte inferiore del corpo è andata persa in seguito a uno scontro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Predator – Badlands: azione e divertimento in un film che rivoluziona il franchise – Recensione

Predator: Badlands su Disney+, il trailer e quando esceLa nuova pellicola del franchise Predator arriva finalmente in streaming su Disney+.

Predator: Badlands sta per arrivare su Disney+!Il 12 febbraio, gli appassionati di film di azione e fantascienza potranno vedere su Disney+ il nuovo capitolo del franchise Predator: Badlands.

PREDATOR BADLANDS 2025 Trailer Finale ITA Elle Fanning Film Horror Sci fi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.