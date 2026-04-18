Gaia in concerto a Lesina

Il 16 maggio a Lesina si terrà un concerto gratuito in Piazza Umberto I, con inizio alle 21. L'artista sul palco sarà Gaia Gozzi, conosciuta anche come Gaia, che si esibirà in occasione dei festeggiamenti per San Primiano. L'evento è stato annunciato come parte delle celebrazioni locali e prevede un'esibizione musicale che coinvolgerà il pubblico presente.

Sarà Gaia Gozzi, in arte Gaia, l'artista che il 16 maggio prossimo, in occasione della conclusione dei festeggiamenti per San Primiano, si esibirà sul palco di Piazza Umberto I a Lesina, con ingresso gratuito e inizio alle 21. La 28enne italo-brasiliana - seconda nel 2016 a X Factor e vincitrice.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Gaia Activation: Guided Live by Eluña

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