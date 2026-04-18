Furto shock a Venezia | rapina un orologio da 250mila euro

Un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato dopo aver sottratto un orologio di alta gamma dal valore di 250mila euro a un professionista veneziano. L’episodio è avvenuto in città e il soggetto è stato fermato poco dopo il furto. La polizia ha recuperato l’orologio e ha condotto gli accertamenti necessari per chiarire l’accaduto.

Un cinquantanovenne con un passato criminale lungo decenni è stato nuovamente fermato dalle autorità dopo aver sottratto un prezioso orologio Patek Philippe da 250mila euro a un professionista veneziano. Roberto Armentano, che aveva già ricevuto una misura cautelare in domiciliari lo scorso dicembre per un furto di gioielli a Milano, ha giustificato il nuovo episodio citando la necessità di sostenere il proprio nucleo familiare. L'episodio che ha portato alla nuova ordinanza di custodia cautelar .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto shock a Venezia: rapina un orologio da 250mila euro Notizie correlate Milano, rapina un orologio da 250mila euro in pieno centro: incastrato dalle telecamere e arrestatoMilano, 17 aprile 2026 – In sella a una moto rubata ha individuato la vittima mentre con la sua auto si aggirava nelle vie del centro di Milano e,... Aggredisce un automobilista a Milano e gli ruba un orologio da 250mila euro, arrestato: il video della rapinaA Milano un uomo di 60 anni è stato arrestato perché accusato di aver rapinato un automobilista di un orologio di lusso, un Pateck Philippe, dal...