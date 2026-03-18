Piazza del Duomo Una nuova luce per la Limonaia
A un anno dal restauro, il giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile si appresta ad essere riaperto al pubblico con una cerimonia di inaugurazione. Piazza del Duomo ospita l’evento che segna il ritorno di questa zona verde, recentemente rinnovata. La Limonaia è pronta a mostrare il suo nuovo volto dopo i lavori di recupero.
A un anno dal restauro, il giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile si prepara a una nuova inaugurazione. Venerdì, alle 18, l’ Opera della Primaziale Pisana presenterà il nuovo impianto di illuminazione architettonica con una cerimonia aperta alla città, che segna un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione di uno degli spazi più suggestivi del complesso. L’appuntamento prenderà il via all’Auditorium dell’Opera in piazza Arcivescovado con i saluti istituzionali del presidente Andrea Maestrelli, dell’arcivescovo Saverio Cannistrà e del sindaco Michele Conti. A seguire, il direttore tecnico Roberto Cela illustrerà il progetto di illuminazione nei suoi aspetti tecnici e concettuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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