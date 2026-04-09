Entra nel negozio in pieno centro a Milano e sfila la borsa a una cliente | arrestato ' in diretta'

Durante un servizio di pattuglia nel centro di Milano, gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo di 38 anni sorpreso mentre sottraeva una borsa a una cliente all’interno di un negozio di piazzale Cordusio. L’arresto è avvenuto in tempo reale, quando l’uomo è stato fermato subito dopo aver compiuto il furto. L’episodio si è verificato nel corso di un’attività di monitoraggio nella zona.

Durante un servizio di monitoraggio e osservazione nel distretto di piazzale Cordusio, gli agenti della polizia locale hanno tratto in arresto un uomo di 38 anni, sorpreso in flagranza mentre metteva a segno un furto con destrezza all'interno di un negozio. È successo nel pomeriggio di mercoledì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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