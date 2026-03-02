Iran la strage nella scuola di Minab distante circa sessanta metri dalla base iraniana | se le aule diventano linea del fronte

Nella città di Minab in Iran, una scuola è stata teatro di una strage, avvenuta a circa sessanta metri da una base militare iraniana. Le aule sono state coinvolte in un episodio che ha provocato diverse vittime tra gli studenti. L'incidente ha attirato l’attenzione sulle conseguenze delle tensioni nella regione e sulla vulnerabilità delle scuole in zone di conflitto.

«Siamo sull'orlo di una guerra devastante che sta già producendo conseguenze orrende sui bambini e le loro famiglie», ha dichiarato Inger Ashing, CEO di Save the Children International, che da oltre cento anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. «I bambini non dovrebbero mai essere coinvolti nei combattimenti e le loro case, scuole e comunità non possono diventare campi di battaglia. Le guerre hanno delle regole. I bambini e le scuole devono restare fuori dal conflitto». Le scuole, in quanto strutture civili, come gli ospedali, dovrebbero godere di protezione rafforzata, come previsto dagli obblighi del diritto internazionale umanitario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

