Furto al supermercato e tensione in stazione | doppio intervento in città

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine sono intervenute due volte nella zona di Piazza Dante. La prima operazione ha riguardato il fermo di una persona sorpresa mentre tentava di sottrarre merce da un supermercato, subito dopo il furto. Poco tempo dopo, gli agenti sono intervenuti vicino alla stazione ferroviaria per placare una discussione tra alcune persone, riuscendo a riportare la calma.

Ancora controlli e interventi nella zona calda di Piazza Dante. La Volante “Dante” è tornata in azione nelle ultime ore, bloccando l’autore di un furto appena consumato e intervenendo poco dopo per sedare una lite nei pressi della stazione ferroviaria. Due episodi distinti, ma accomunati dallo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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