Doppio intervento delle Volanti un arresto e una denuncia Sventato il furto di una bici

La polizia di Stato di Frosinone ha messo a segno due interventi in poche ore. Gli agenti hanno arrestato un uomo sorpreso a tentare di rubare una bici, mentre un’altra persona è stata denunciata per altri illeciti. L’attività di controllo nelle strade continua senza sosta, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire la sicurezza dei cittadini.

