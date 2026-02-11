Doppio intervento delle Volanti un arresto e una denuncia Sventato il furto di una bici
La polizia di Stato di Frosinone ha messo a segno due interventi in poche ore. Gli agenti hanno arrestato un uomo sorpreso a tentare di rubare una bici, mentre un’altra persona è stata denunciata per altri illeciti. L’attività di controllo nelle strade continua senza sosta, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire la sicurezza dei cittadini.
Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel capoluogo ciociaro. Nelle ultime ore, gli agenti della Squadra Volante della Questura sono stati impegnati su due diversi fronti, portando a termine un arresto e una denuncia a piede.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
