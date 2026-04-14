Fuorisalone in Isola | i luoghi segreti e le mostre imperdibili del distretto che compie 10 anni

Dal 20 al 26 aprile, il quartiere Isola ospita l'Isola Design Festival, una settimana dedicata al design che coincide con il Salone del Mobile. Durante questa settimana, vengono organizzati numerosi eventi e mostre in vari spazi del distretto, alcuni dei quali sono accessibili solo su invito o sono nascosti in locali meno conosciuti. Il festival celebra anche il decimo anniversario della sua creazione, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.

Dal 20 al 26 aprile Isola Design Festival ospita centinaia di eventi del Fuorisalone, la settimana del design in concomitanza del Salone del Mobile. Intitolata ‘Ten: The Evolving Now’, l’edizione celebra un decennio di crescita: da evento locale a uno dei distretti più rilevanti della settimana.🔗 Leggi su Milanotoday.it Marilyn Monroe: mostre, segreti e colori, le celebrazioni per i cento anniCento anni dalla nascita di una stella che non smette di brillare Il primo giugno il mondo renderà omaggio a… Il primo giugno il mondo renderà... “Il Ciclone” compie 30 anni: 5 segreti del film di Pieraccioni“Sono felice di questi trent’anni del Ciclone, sembrano passati in una frazione di secondo”: così Leonardo Pieraccioni... Inaugura la nuova Design Week che si annuncia leggermente sottotono per le note turbolenze internazionali. Per i nostalgici rivediamo le installazioni del Fuorisalone che non dimenticheremo mai ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook #FuoriSalone 2026: la guida completa alla Milano Design Week. E io non so cosa fare prima... x.com