Ai funerali di Enrica Bonaccorti, la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo si è riempita di lacrime, silenzi e ricordi, mentre Renato Zero ha letto una lettera e gli amici hanno condiviso un abbraccio. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone che hanno voluto rendere omaggio alla giornalista e conduttrice scomparsa. La scena si è svolta in un’atmosfera di commozione e rispetto.

Lacrime, silenzi e ricordi hanno riempito la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo per l'ultimo saluto a Enrica Bonaccorti. Amici, colleghi e volti noti del mondo dello spettacolo hanno voluto rendere omaggio alla celebre conduttrice tv e autrice. Tra i ricordi più intensi quello dell'attrice Valeria Fabrizi: "Io sono una sorellona per lei, perché nel passato siamo stati molto amiche, molto vicine. - ha raccontato prima della cerimonia - Ricordo quando non avevamo i soldi, andavamo a mangiare mozzarella e pomodoro sempre e siamo rimaste amiche, non soltanto nel lavoro ma pure in privato. Quindi ricordo tante cose belle di lei. È una grande mancanza e questa la televisione deve sapere, c'è stata una distrazione troppo lunga nei suoi confronti, e lei soffriva per questo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Enrica Bonaccorti, ai funerali la lettera di Renato Zero e l'abbraccio degli amici

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