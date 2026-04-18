Funerali a Massa di Giacomo Bongiorni duemila persone al Duomo | ‘Ha fatto la cosa giusta’

A Massa si sono svolti i funerali di Giacomo Bongiorni, con circa duemila persone presenti nel Duomo. La cerimonia è stata accompagnata da un lungo applauso al termine del rito, quando il feretro è stato portato fuori dalla chiesa. Il silenzio che aveva avvolto la funzione è stato interrotto solo dall’applauso finale, esprimendo il dolore e la rabbia dei presenti.

Funerali Giacomo Bongiorni a Massa: il Duomo pieno e il lungo applauso. Il silenzio della cattedrale si spezza solo alla fine, quando il feretro esce tra un lungo applauso carico di dolore e rabbia. Sono circa duemila le persone che si sono strette attorno alla famiglia di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a calci e pugni dopo aver richiamato un gruppo di giovani per un gesto di inciviltà. Dentro il Duomo, fuori sul sagrato, ovunque lo stesso clima: una comunità ferita che cerca un senso. “Giacomo ha fatto una cosa giusta”: le parole del vescovo. È un’omelia netta, senza ambiguità, quella del vescovo Mario Vaccari. “Potrei dire molte cose. Ne dico una sola: Giacomo ha fatto una cosa giusta”, afferma davanti a una folla immobile.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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