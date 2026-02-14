Fuga finita | catturato il latitante evaso da due anni

Un uomo di 49 anni è stato catturato dopo quasi due anni di latitanza, perché si era allontanato dai domiciliari nel marzo 2024. La sua fuga aveva generato sospetti che fosse partito all’estero, ma recenti indagini lo hanno rintracciato nel Bresciano, dove si nascondeva.

Dopo quasi due anni di fuga, è terminata la latitanza di un uomo di 49 anni. Evadendo dai domiciliari nel marzo 2024, si presumeva che fosse fuggito all’estero, per poi fare ritorno nel Bresciano. I Carabinieri della Stazione di Isorella, durante i controlli sul territorio, hanno notato un individuo che corrispondeva alla descrizione del ricercato. Con il supporto dei militari del Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda, hanno monitorato attentamente i suoi movimenti, riuscendo infine a scovare il suo rifugio. L’operazione è scattata nella mattinata di giovedì 12 febbraio: i militari hanno colto di sorpresa il 49enne, arrestandolo e impedendogli così ogni possibilità di una nuova fuga.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Latitante in fuga da 25 anni arrestato e riportato in Italia, dove è stato catturato e quali reati ha commesso Dopo 25 anni di latitanza, un uomo albanese accusato di traffico internazionale di droga è stato arrestato in Albania e successivamente riportato in Italia. Latitante condannato a 30 anni catturato in Spagna dopo anni di fuga La polizia spagnola ha catturato un uomo di 64 anni, di origine turca, che era in fuga da dodici anni. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Truffa un’anziana di 95 anni rubandole denaro e preziosi spacciandosi per un finanziere: catturato 18enne dopo una fuga nei campi. Fuga finita: catturato il latitante evaso da due anniDopo quasi due anni di fuga, è terminata la latitanza di un uomo di 49 anni. Evadendo dai domiciliari nel marzo 2024, si presumeva che fosse fuggito all’estero, per poi fare ritorno nel Bresciano. bresciatoday.it Fine della latitanza per Carlo Biancofiore: il 47enne fuggitivo catturato a Mola di BariEra ricercato per i reati di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso ... baritoday.it Cupello, ladri messi in fuga dalla vigilanza Per due notti di fila l'impianto della Cupello Ambiente, azienda che si occupa di gestione dei rifiuti a Valle Cena, alla periferia di Cupello è finita nel mirino dei ladri . In entrambi i casi il colpo è andato a vuoto grazie a facebook A guerra finita, migliaia di istriani e dalmati in fuga da Tito finirono nel campo di Padriciano, alle porte di Trieste, dove vissero in condizioni misere. A torto considerati fascisti, non potevano uscire dalla struttura. di Matteo Carnieletto x.com