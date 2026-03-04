dal gas agli hotel gli attacchi nel golfo e la strategia del caos voluta da khamenei

Negli ultimi mesi si sono verificati diversi attacchi nel Golfo, coinvolgendo settori come il gas e gli hotel. Questi attacchi sono stati attribuiti a gruppi o attori non specificati, ma si sostiene che dietro ci sia una strategia pianificata. La pianificazione di questa serie di azioni sarebbe stata messa a punto da Khamenei, secondo alcune fonti.

Colpiscono Doha, poi Abu Dhabi, Tel Aviv, Manama, Ras Tanura, Dubai, Amman, e arrivano fino a Cipro. Scaricano missili e droni in un turbine furioso che dà l’impressione di un’azione priva di un piano preciso o di una direzione, quasi un gesto disperato per controbattere agli eserciti più potenti del mondo. Ma la realtà sembra essere diversa. Il Financial Times racconta che le forze iraniane stanno eseguendo un piano dettagliato, meticolosamente studiato, voluto e costruito dall’ayatollah Ali Khamenei in persona, insieme ai vertici militari di Teheran. Nella Guerra dei 12 giorni contro Israele, la Repubblica islamica si è scontrata con l’impressionante capacità dello Stato ebraico di infiltrarsi nei gangli vitali del regime e di fare piazza pulita dei suoi generali più eminenti, proprio nei momenti inaugurali della battaglia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Iran, Meloni: «La stagione di caos è figlia della guerra in Ucraina. Teheran fermi gli attacchi ingiustificati nei paesi del Golfo»«Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina quando la Russia, un...

Iran, Khamenei agli Usa: “Navi da guerra nel Golfo? Più pericolosa l’arma che può affondarle”(Adnkronos) – Le navi da guerra sono certamente pericolose, "ma ciò che è più pericoloso è l'arma che può affondarle in mare".

Golfo 2025: l’Italia di Meloni in prima linea con Francia e Germania nella corsa agli investimentiLa premier Meloni partecipa al 46esimo vertice del Gcc a Manama. L’Italia punta a rafforzare energia, export e ruolo diplomatico nei paesi del Golfo, in un contesto di crescente concorrenza europea La ... it.euronews.com

Art advisor, nel Golfo con il marito allenatore dell’Fc United di Dubai, invita a ridimensionare il panico e critica gli attacchi social contro gli expat. facebook

Task Force Golfo – Italiani nel Golfo Come riportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si condividono le indicazioni da seguire per tutti i cittadini italiani che si trovano attualmente in Medio Oriente. x.com