Fuga a tutta velocità sul Beverly | aveva droga addosso e in un garage

Nel pomeriggio di un giorno primaverile a Calvizzano, una volante della compagnia di Marano ha effettuato un controllo di routine nel centro cittadino. Durante l’operazione, un veicolo ha accelerato bruscamente, cercando di fuggire. Il conducente è stato intercettato poco dopo, trovando addosso sostanze stupefacenti e occultate in un garage. La fuga ha coinvolto un veicolo che si è allontanato a tutta velocità, ponendo fine a un inseguimento che si è concluso con l’arresto.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ un caldo pomeriggio primaverile a Calvizzano e la gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Marano passa al setaccio tutte le strade della città. La volante è in via Pertini, ci sono dei lavori stradali e gli operai gestiscono il traffico. In lontananza, ad alta velocità, sopraggiunge uno scooter di colore nero. Tira dritto. Non si ferma all’alt degli operai. I carabinieri sono li, vedono tutto e parte l’inseguimento. A bordo del Beverly un uomo che non è intenzionato a fermasi. Si dilegua per le vie del centro ma la gazzella è li, non lo molla. Prima una svolta a destra poi una a sinistra e lo scooter imbocca viale Resistenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fuga a tutta velocità sul Beverly: aveva droga addosso e in un garage Notizie correlate Napoli Vasto, 16enne in fuga sullo scooter: aveva droga addosso, arrestatoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Sette colpi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna dopo la fuga a tutta velocitàDomenica scorsa, intorno alle 13:15 locali (21:15 GMT), la residenza di Rihanna, a Beverly Hill, è stata bersaglio di diversi colpi di arma da fuoco. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: California, la fuga dalla polizia finisce in tragedia: l'auto speronata si schianta a tutta velocità; Furto nel parcheggio del supermercato, poi la folle fuga e lo schianto - BresciaToday; Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arresto; Chiari, furti nei parcheggi con la tecnica della monetina: presi tre uomini dopo l'inseguimento e lo schianto. Bergamo, a tutta velocità e senza patente: la folle corsa dell'auto in fuga dai CarabinieriSorpassi azzardati, svolte improvvise, semafori bruciati: il conducente ha perso il controllo dell'auto. Fermato un uomo di 38 anni senza permesso di soggiorno ... rainews.it Ospitaletto, truffa delle monetine e fuga: arrestati dopo inseguimentoIl gruppo aveva colpito poco prima anche a Concesio: recuperata tutta la refurtiva, compresi contanti e bancomat sottratti alle vittime ... giornaledibrescia.it Apricena, esplosione in una palazzina E’ stata probabilmente una fuga di gas a provocare, poco fa, l’esplosione di una palazzina ad Apricena, nel Foggiano. Per quelle che sono le primissime ricostruzioni, la struttura è abitata da una coppia di anziani. Non ris facebook #LBLu23 - #MovistarTeamAcademy: Lucas Jackson en fuga #RodamosJuntos I @movistar_es I @LiegeBastogneL x.com