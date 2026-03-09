Domenica alle 13:15 locali, sette colpi sono stati esplosi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. Una donna è stata arrestata dopo aver tentato di fuggire a tutta velocità, lasciando la scena. La polizia ha confermato l’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni o sul possibile collegamento tra l’arrestata e l’attacco.

Domenica scorsa, intorno alle 13:15 locali (21:15 GMT), la residenza di Rihanna, a Beverly Hill, è stata bersaglio di diversi colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD), una sospettata è stata individuata e posta in stato di fermo poco dopo l’accaduto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Swaflex (@swaflexmag) In base alle prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine e confermate da fonti investigative al Los Angeles Times, una donna sulla trentina si sarebbe accostata alla proprietà a bordo di un veicolo. Dall’auto sono stati esplosi sette colpi in direzione della villa, prima che la sospettata si dileguasse a forte velocità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sette colpi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna dopo la fuga a tutta velocità

Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donnaUna donna di circa 30 anni è stata arrestata dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, in...

Chi ha sparato contro la casa di Rihanna: paura a Beverly Hills, 10 colpi contro la villa mentre la cantante era dentroChi ha sparato contro la casa di Rihanna a Los Angeles Momenti di paura a Los Angeles per una delle star più famose del pianeta.

Contenuti utili per approfondire Beverly Hills.

Temi più discussi: Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa. Le immagini dal drone; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; La casa di Rihanna a Beverly Hills colpita da colpi di arma da fuoco; sospetto arrestato, cube la polizia di Los Angeles.

Spari contro l’abitazione Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla poliziaLa popstar era in casa e fortunatamente è rimasta incolume. La donna sospettata ha tentato la fuga. msn.com

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donnaSparati almeno dieci colpi di fucile. Rihanna era all'interno della sua abitazione ... msn.com

Buona festa della DONNA! (Momento GELO per i fan di Twin Peaks e Beverly Hills 90210 ) - facebook.com facebook