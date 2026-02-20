Napoli Vasto 16enne in fuga sullo scooter | aveva droga addosso arrestato

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato a Napoli Vasto dopo aver tentato di scappare con lo scooter. La Polizia lo ha inseguito lungo via Padova e via Nazionale, fermandolo dopo un inseguimento ad alta velocità. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato droga di vario tipo, tra cui marijuana, hashish, cocaina e crack, oltre a denaro contante. Il minorenne è stato portato in commissariato e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. La sua fuga ha causato momenti di tensione tra i passanti.

Inseguimento ad alta velocità in via Padova e via Nazionale: minorenne bloccato dalla Polizia con marijuana, hashish, cocaina, crack e denaro contante. La fuga in scooter a tutta velocità. NAPOLI – Serata movimentata nel quartiere Vasto, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 16enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, stavano transitando in via Padova quando hanno notato uno scooter sfrecciare ad alta velocità. Alla vista della volante, il giovane ha accelerato, ignorando l'intimazione all'alt.