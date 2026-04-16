Kristen Bell entra nel cast di Violent Night 2, interpretando la nuova Signora Claus accanto a David Harbour. Il film, diretto da Tommy Wirkola, è il seguito del successo del 2022 e vede il ritorno del personaggio di Harbour nei panni di Babbo Natale. La pellicola riprende la storia dell’antieroe natalizio in un’ambientazione che combina azione e elementi violenti. La produzione è in fase di riprese e l’uscita è prevista per i prossimi mesi.

Il Babbo Natale più brutale del cinema sta per tornare. Dopo il successo a sorpresa del 2022, Tommy Wirkola riporta sul grande schermo l’antieroe natalizio interpretato da David Harbour in Violent Night 2. Le prime immagini presentate in esclusiva al CinemaCon hanno svelato dettagli succosi sulla trama e, soprattutto, l’ingresso nel cast di una co-protagonista d’eccezione: Kristen Bell nel ruolo della Signora Claus. Kristen Bell e MJF: Le grandi novità del cast. La notizia che sta facendo impazzire il web riguarda proprio l’arrivo di Kristen Bell. L’attrice, nota per Frozen e The Good Place, interpreterà una Mrs. Claus che promette di essere all’altezza della furia del marito.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Violent Night 2: Kristen Bell è la nuova Signora Claus al fianco di David Harbour!

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First 'Violent Night 2' Footage Officially Reveals Kristin Bell as the Mrs. Claus to David Harbour's SantaDavid Harbour's Santa is on the naughty list in the first footage for Violent Night 2, which introduces Kristen Bell as Mrs. Claus. collider.com