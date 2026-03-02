L'attrice che dà voce alla principessa Anna in Frozen 3 ha commentato le voci sul suo salario, affermando di essere rimasta sorpresa leggendo le notizie che la riguardavano. In un’intervista, ha spiegato di voler fare chiarezza sui presunti guadagni milionari, smentendo le speculazioni circolate nelle ultime settimane. La cantante ha sottolineato di non aver commentato i dettagli finanziari del suo contratto.

L'interprete della principessa Anna nei film animati targati Disney ha voluto fare chiarezza sui suoi presunti guadagni milionari. Kristen Bell darà nuovamente voce alla principessa Anna in Frozen 3 e 4 e l'attrice, sul red carpet degli Actor Awards, ha smentito le ipotesi sul salario che riceverà per il suo impegno. Online si era infatti diffusa la notizia che la Disney fosse stata disposta a investire ben 60 milioni di dollari da versare a ognuno dei tre protagonisti, arrivando così a un totale di 180 milioni solamente per assicurarsi il ritorno delle interpreti delle protagoniste e del pupazzo di neve Olaf. L'attrice, rispondendo alle domande di Entertainment Tonight, ha ora dichiarato che le notizie non sono fondate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Frozen 3, Kristen Bell smentisce le ipotesi sul suo salario: "Quando ho letto le notizie ero sorpresa"

Non vi sembrava assurdo quando avete letto la notizia Quando io l'ho letta ho pensato: 'Wow, wow, cosa! '". Kristen Bell torna a interpretare la principessa Anna nei prossimi Frozen 3 e 4, ma le voci circolate online riguardo a un compenso stellare per lei e gli