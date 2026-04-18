Frosinone | scontro tra due bus Cotral sulla Casilina ad Aquino ferite sette persone

Un incidente si è verificato lungo la strada Casilina, nei pressi di Aquino, in provincia di Frosinone. Due autobus di trasporto pubblico hanno coinvolto uno scontro, provocando il ferimento di sette persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli operatori stanno ancora lavorando per chiarire le cause dell’incidente e assistere i feriti.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la via Casilina, nei pressi del Comune di Aquino, situato in provincia di Frosinone. L’evento si è verificato nel primo pomeriggio, quando due autobus della compagnia Cotral, per motivi che sono attualmente oggetto di indagine, si sono scontrati all’altezza del bivio tra la Casilina e la strada che conduce ad Aquino. Dettagli sull’incidente e feriti. Nell’impatto, sette persone sono rimaste ferite, e tra queste una è in condizioni gravi. Gli operatori sanitari, insieme ai carabinieri, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per prestare soccorso ai feriti. Il passeggero più gravemente colpito è stato elitrasportato d’urgenza in un ospedale di Roma per ricevere le cure necessarie.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Frosinone: scontro tra due bus Cotral sulla Casilina ad Aquino, ferite sette persone Notizie correlate Scontro fra due bus Cotral sulla Casilina: sette passeggeri feriti, elitrasportato a Roma un 60enneGrave incidente lungo la via Casilina nel pomeriggio di oggi, quando due bus Cotral si sono scontrati: passeggeri feriti, uno è grave. Frosinone, incidente tra auto e bus Cotral (video)Incidente nel primo pomeriggio di oggi tra una Ford Fiesta ed un bus Cotral a Frosinone, in via Casale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Diversi feriti portati in ospedale, uno elitrasportato; Grave incidente sulla Casilina a Castrocielo: scontro tra due bus. Otto feriti, uno è grave; Aquino, Scontro tra due autobus: sette feriti, uno è grave - Foto 1 di 2; Frosinone Palermo, occhi puntati sullo Stirpe. Grave incidente sulla Casilina a Castrocielo: scontro tra due bus. Otto feriti, uno è gravePaura nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2026, lungo la strada statale Casilina a Castrocielo, nei pressi del bivio per Aquino, dove intorno ... msn.com Schianto tra due autobus Cotral sulla Casilina: sette feriti e indagini in corsoSchianto tra due autobus Cotral sulla Via Casilina ad Aquino: sette feriti e traffico in tilt, avviate le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.. notizie.it Live: Modena 1-1 Frosinone Goal: Ghedjemis (52') Data Free: https://matchcorner.live/MOD-FRO facebook Frosinone, 600 kg di hashish nel frigo: arrestata madre con i figli #frosinone x.com