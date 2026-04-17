Scontro fra due bus Cotral sulla Casilina | sette passeggeri feriti elitrasportato a Roma un 60enne

Oggi sulla via Casilina si è verificato uno scontro tra due autobus Cotral, provocando sette persone ferite. Tra i feriti, un uomo di circa 60 anni è stato elitrasportato in ospedale a Roma a causa di ferite gravi. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e le autorità stanno ancora accertando le cause dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Grave incidente lungo la via Casilina nel pomeriggio di oggi, quando due bus Cotral si sono scontrati: passeggeri feriti, uno è grave.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Traffico in tilt, i feriti portati in ospedaleUno scontro tra due autobus si è verificato verso l'ora di pranzo ad Aquino, nel sud della provincia di Frosinone e per la precisione all'incrocio... Viterbo, scontro tra un treno e un bus Cotral: diversi feritiNella mattinata di oggi, 19 marzo 2026, a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, un pullman e un treno si sono scontrati all’altezza della... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Frosinone, 600 chili di hashish nel frigorifero: arrestati madre e due figli. Avrebbero fruttato 3,5 milioni; Scontro tra pullman e treno al passaggio a livello fuori Viterbo, diversi gli studenti feriti. Scontro fra due bus Cotral sulla Casilina: sette passeggeri feriti, elitrasportato a Roma un 60enneGrave incidente lungo la via Casilina nel pomeriggio di oggi, quando due bus Cotral si sono scontrati: passeggeri feriti, uno è grave ... fanpage.it Cassino, violento scontro tra bus Cotral: sette feriti, uno graveL’impatto è avvenuto lungo la Casilina. Un passeggero è stato trasferito in elicottero a Roma, gli altri feriti non sarebbero in pericolo di vita ... rainews.it Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio in via Sponda Nuova. Ferito anche il conducente della vettura; indaga la sezione Infortunistica della Polizia Locale facebook Scontro tra un'auto e un Vespone d'epoca nel centro di Gubbio: ferito un 60enne eugubino x.com