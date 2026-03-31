Frosinone incidente tra auto e bus Cotral video

Nel primo pomeriggio di oggi, a Frosinone, si è verificato un incidente tra una Ford Fiesta e un autobus Cotral in via Casale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora ufficiali i dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi tra una Ford Fiesta ed un bus Cotral a Frosinone, in via Casale. Sul posto i soccorsi e gli uomini della Polizia Locale coordinati dal Dirigente Comandante, Dott. Dino Padovani. Per fortuna non si registrano feriti gravi. Solamente tanta paura per i coinvolti nel sinistro avvenuto nella parte bassa del capoluogo ciociaro. Rallentamenti alla circolazione nell'area interessata dall'incidente per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente Viterbo, scontro tra treno e autobus Cotral in un passaggio a livello senza barriere, 40 persone a bordo, 5 feriti - VIDEO Rieti: coincidenze reali tra bus, treno e Cotral per i pendolariNel cuore del Lazio, dove la mobilità è spesso il tallone d’Achille delle città capoluogo, Rieti sta compiendo un passo concreto verso l’integrazione... Tutti gli aggiornamenti su Frosinone incidente tra auto e bus... Temi più discussi: Scontro tra auto e moto, muore giovane ciociaro dopo un tragico incidente a Roma; Chi era Marco Tramontozzi, il 33enne morto in un incidente all'Appio Tuscolano; Frosinone, tragedia sulle strade a Roma: muore ingegnere di San Donato Val di Comino; Ceprano. Il boccone gli va di traverso: grave un settantaduenne. Frosinone, scontro tra auto e furgone in A1: morti tre operaiA causa dell'incidente si sono formati cinque chilometri di coda con il traffico che scorre su una sola corsia ... tgcom24.mediaset.it Incidente tra due auto: sfiorata una tragediaIncidente in via Lucio Gallo nella zona De Matthaeis vicino Fontana Bussi, a Frosinone. Una delle due auto è rimasta in bilico sul ponte. Sfiorata la tragedia. È successo prima delle 9 nella parte bas ... ciociariaoggi.it Ciociaria Oggi. Global Genius · Casual Business. Questa mattina all’interno del Palazzo del Governo, il prefetto di Frosinone Giuseppe Ranieri ha sottoscritto con i sindaci dei comuni di Alatri, Cassino, Frosinone e Sora una convenzione per il distacco di perso - facebook.com facebook Salvataggio a lieto fine a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone: un cane rimasto bloccato in un cunicolo di scolo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo 8 ore di lavoro. L'intervento, condotto con l'ausilio di due unità esperte USAR (Urban Search and x.com