frosinone promossi al grado di maggiore i comandanti delle compagnie carabinieri di sora magg cavallo e alatri magg rosano

A Frosinone, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, si è svolta una cerimonia durante la quale i Comandanti delle Compagnie di Sora e Alatri sono stati promossi al grado di maggiore. La cerimonia si è tenuta in un breve evento, con la presenza delle autorità locali. I due ufficiali, rispettivamente alla guida delle compagnie di Sora e Alatri, hanno ricevuto la promozione dal Comandante Provinciale.

Hanno raggiunto il prestigioso traguardo del grado di Maggiore il Capitano Domenico Cavallo, Comandante della Compagnia di Sora, e il Capitano Leonardo Rosano, Comandante della Compagnia di Alatri. Il Colonnello Mattioli, nel sottolineare l’importanza e le nuove e più impegnative responsabilità che derivano dal nuovo grado, ha espresso il suo compiacimento per il meritato traguardo conseguito. Ai neo promossi giungono le più vive congratulazioni da parte degli Ufficiali e di tutti i colleghi dell’Arma del Comando Provinciale di Frosinone, unitamente a quelle dei militari delle Compagnie di Sora e Alatri. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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