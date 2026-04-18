Frontini sceglie Forza Italia per parlare del suo civismo | sindaca sempre più azzurra

Chiara Frontini, sindaca di Viterbo, ha partecipato a un evento organizzato da Forza Italia, durante il quale ha discusso della sua esperienza civica. L'incontro ha rappresentato anche un momento di confronto tra le diverse forze politiche, con uno sguardo rivolto alla relazione tra la città e la capitale. Frontini ha scelto di parlare pubblicamente del suo percorso politico e del ruolo del civismo nella sua amministrazione.

Chiara Frontini risponde all'invito di Forza Italia per parlare dell'esperienza civica di Viterbo: un momento non solo di confronto tecnico, ma un segnale politico lungo l'asse Viterbo-Roma. Nella sala di Spazio Esperienza Europa - David Sassoli, la prima cittadina ha risposto presente.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Frontini sceglie Forza Italia per parlare del suo civismo: sindaca sempre più vicina agli azzurriChiara Frontini risponde all'invito di Forza Italia per parlare dell'esperienza civica di Viterbo: un momento non solo di confronto tecnico, ma un... Leggi anche: Forza Italia aperta al civismo: "Candidiamo Costagliola. Ma non chiudiamo le porte" Altri aggiornamenti Barbara Mazzali lascia FdI e sceglie Forza Italia: Pensavo a Vannacci ma resto nel centrodestraPerde un pezzo la compagine meloniana al Pirellone. A cambiare partito, a sorpresa, è la consigliera regionale ed ex assessora Barbara Mazzali. Con un’ipotesi che è durata giusto qualche ora, ma che ... milano.repubblica.it Salario minimo regionale, Forza Italia: «No a misure spot»All’indomani del provvedimento adottato dalla Giunta regionale guidata da Roberto Fico sul salario minimo negli appalti, Forza Italia sceglie di intervenire pubblicamente con una conferenza stampa ... ilmattino.it