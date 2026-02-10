Forza Italia apre alle liste civiche e annuncia la candidatura di Ciro Costagliola per il sindaco. La scelta non chiude le porte a un dialogo con il mondo del civismo, che resta aperto. La decisione è stata comunicata ieri, lasciando intendere che l’obiettivo è coinvolgere diversi settori della società nella competizione elettorale.

"Il nostro candidato a sindaco è Ciro Costagiola. Con questo non ci precludiamo assolutamente un dialogo col civismo". Il segretario provinciale di Forza Italia, Carlo Bigongiari, mette le carte in tavola in modo chiaro e trasparente sulla posizione degli ’azzurri’. "Il tanto discusso e ipotetico spostamento dell’amministrazione comunale col centrodestra per noi è un fatto positivo – sottolinea – Viareggio è diventata un laboratorio interessante, che ripropone l’esperienza accaduta a Lucca con l’attuale sindaco Mario Pardini che era un civico e poi ha stretto alleanza col centrodestra. Già nell’agosto 2023 dissi che saremmo rimasti nel perimetro del centrodestra ma guardando a tutte realtà civiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forza Italia aperta al civismo: "Candidiamo Costagliola. Ma non chiudiamo le porte"

