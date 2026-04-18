Frode informatica svuotato conto da 29mila euro | sei condanne e un' assoluzione ad Avellino

Il 10 agosto 2020, un individuo ha ottenuto accesso alle credenziali bancarie di una persona residente nel Lazio e ha effettuato quattro bonifici consecutivi, portando a un furto di circa 29 mila euro dal conto. A processo presso un tribunale di Avellino, sei imputati sono stati condannati e uno è stato assolto, in relazione alle accuse di frode informatica e furto di denaro.

AVELLINO — Il 10 agosto 2020 qualcuno si è impossessato delle credenziali bancarie di una persona residente nel Lazio e ha disposto quattro bonifici in rapida successione, svuotando il conto per circa 29mila euro.Il denaro è finito su conti intestati ad altre persone, in gran parte aperti solo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Movimenti sospetti su conto e prepagata di un 20enne, spariti 5mila euro: foggiano denunciato per frode informaticaÈ residente nella provincia di Foggia uno dei tre uomini accusati di ben 93 prelievi fraudolenti, per un importo totale di quasi 5mila euro, dal... Frode informatica: dieci condanne per prelievi illeciti dai conti correnti BNLA seguito del rinvio a giudizio ad opera del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, dott. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il finto Sms su investimenti pericolosi, poi la truffa da 23 mila euro: denunciato agrigentino; Conto bancario svuotato. Banca condannata per non aver controllato a dovere; Cervinara, truffa online al contrario: denunciate tre persone dai Carabinieri. In poche ore fanno scomparire i soldi della frode informatica: un assolto e sei condannatiAVELLINO- Si è chiuso con un’assoluzione e sei condanne che variano tra i due e i quattro anni il processo davanti al Tribunale di Avellino nei confronti di sette imputati accusati a vario titolo di f ... irpinianews.it Conto bancario svuotato, Aduc: Banca condannata per non aver controllato a dovereCon sentenza n. 32/2026 del 19.03.2026 il Giudice di Pace di Empoli ha affrontato il tema della responsabilità civile di un istituto di credito in seguito a un’operazione di bonifico fraudolento disc ... maremmanews.it ATTENZIONE: POSSIBILE TENTATIVO DI TRUFFA TRAMITE SMS La società Adriatica Risorse S.p.A. ha ricevuto diverse segnalazioni relative a un possibile tentativo di frode informatica Ai contribuenti sta arrivando un SMS che segnala presunte irreg facebook Vittima di una frode informatica chiede aiuto alla polizia: l’autore della truffa scoperto e denunciato Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com