Movimenti sospetti su conto e prepagata di un 20enne spariti 5mila euro | foggiano denunciato per frode informatica

Un foggiano di 20 anni ha scoperto che sul suo conto e sulla Postepay sono stati effettuati 93 prelievi non autorizzati, causando la perdita di quasi 5mila euro. La causa di questa frode informatica risiede in movimenti sospetti sui suoi strumenti di pagamento. Gli investigatori hanno individuato il responsabile tra tre uomini coinvolti in questa attività illecita. La vicenda evidenzia i rischi connessi all’uso di carte digitali e prepagate. La denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine.

È residente nella provincia di Foggia uno dei tre uomini accusati di ben 93 prelievi fraudolenti, per un importo totale di quasi 5mila euro, dal conto e dalla Postepay di un 20enne di Montelupone, in provincia di Macerata, nelle Marche. È stato denunciato per frode informatica insieme ad altre due persone residenti nelle province di Roma e Firenze. A far scattare le indagini dei carabinieri della Stazione di Montelupone è stata la denuncia della vittima che aveva notato movimenti sospetti sul suo conto corrente e sulla sua carta di credito prepagata Postepay. Attraverso complessi accertamenti tecnici, telematici e bancari, gli inquirenti hanno ricostruiti i flussi finanziari dei prelievi che, nell’arco di un anno, i tre indagati avevano fatto confluire su carte di credito prepagate a loro intestate attraverso l’alterazione di sistemi informatici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

