Frode informatica | dieci condanne per prelievi illeciti dai conti correnti BNL

Dieci persone sono state condannate per aver effettuato prelievi illeciti dai conti correnti di una banca. L'udienza si è svolta nel tribunale di Napoli, dove il giudice per l'udienza preliminare ha emesso le sentenze definitive. Le condanne riguardano accuse di frode informatica e utilizzo abusivo di dati bancari. Le indagini sono state condotte dalla polizia postale e finanziaria, che ha ricostruito la rete di operazioni fraudolente.

A seguito del rinvio a giudizio ad opera del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, dott.ssa Gabriella Logozzo, avvenuto in data 17 giugno 2924, dieci persone tutte residenti tra Ercolano, Pompei e Torre Annunziata sono state condannate dal Giudice De Simone del Tribunale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Truffa informatica e prelievi illeciti a Torino: chiuse le indagini per otto indagati campaniLa Procura della Repubblica di Torino ha concluso le indagini su un articolato sistema di frode informatica che avrebbe comportato la sottrazione di... Conti correnti, stretta del Fisco: dai limiti su prelievi e versamenti ai bonifici, cosa sono le presunzioni fiscaliI controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti entrano in una fase più strutturata e sistemica.