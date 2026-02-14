Augsburg-FC Heidenheim domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Augsburg e FC Heidenheim domenica 15 febbraio alle 15:30 nasce dalla voglia di entrambe le squadre di conquistare punti importanti per evitare la retrocessione. Augsburg, guidato dall’allenatore Bauer, affronta la squadra ospite, che si trova in una posizione critica in classifica. La partita si gioca nello stadio di Augsburg, dove i tifosi sperano in una vittoria che possa rilanciare il loro team.

Si apre con una sfida salvezza il programma domenicale di Bundesliga con l’Augsburg di Bauer che affronta in casa l’FC Heidenheim. I Fuggerstaedter vengono dal KO contro il Magonza in uno scontro diretto salvezza, e la sconfitta li riporta di fatto a +3 dal terzultimo posto. Settimo KO esterno stagionale in trasferta e soprattutto serie positiva di risultati che si ferma a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa domenica alle 15:30 si gioca una partita importante in Bundesliga.

