Augsburg-FC Heidenheim domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’Augsburg di Bauer affronta in casa l’FC Heidenheim domenica 15 febbraio alle 15:30, perché cerca punti per evitare la retrocessione. La partita si tiene allo WWK Arena, dove i tifosi sperano in una vittoria che possa dare ossigeno alla squadra. Entrambe le squadre arrivano da risultati deludenti e puntano a uscire dalla zona rossa della classifica.
Si apre con una sfida salvezza il programma domenicale di Bundesliga con l'Augsburg di Bauer che affronta in casa l'FC Heidenheim. I Fuggerstaedter vengono dal KO contro il Magonza in uno scontro diretto salvezza, e la sconfitta li riporta di fatto a +3 dal terzultimo posto. Settimo KO esterno stagionale in trasferta e soprattutto serie positiva di risultati che si ferma a.
Augsburg-FC Heidenheim (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici
L'incontro tra Augsburg e FC Heidenheim domenica 15 febbraio alle 15:30 nasce dalla voglia di entrambe le squadre di conquistare punti importanti per evitare la retrocessione.
