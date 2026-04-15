Roma-Atalanta Olimpico verso il sold out per lo scontro Champions

Da sololaroma.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Olimpico è previsto il tutto esaurito per la partita tra Roma e Atalanta, valida per la Champions League. Nonostante le difficoltà recenti in casa giallorossa, tra tensioni tra allenatori e risultati alterni, la squadra è a tre punti dalla zona qualificazione. La sfida si svolgerà in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere la propria squadra.

Nonostante il periodo complicato in quel di Trigoria, dalla “lite” tra Gasperini e Ranieri ai risultati altalenanti delle ultime partite, la Roma dista solamente tre lunghezze dalla zona Champions League. Con la Juventus a quota 60 punti ed il Como che si è dovuto arrendere all’Inter capolista, rimanendo a 58 punti, la corsa al quarto posto è più viva che mai. Contro l’ Atalanta i giallorossi avranno la possibilità di allungare sui bergamaschi ed accorciare sulla parte alta della classifica. Un’occasione che Gasperini non vorrà farsi scappare, vincendo contro la sua ex squadra per lottare fino al termine della stagione per quel posto in Champions che a Roma manca ormai da troppi anni.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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