Roma-Atalanta Olimpico verso il sold out per lo scontro Champions

All'Olimpico è previsto il tutto esaurito per la partita tra Roma e Atalanta, valida per la Champions League. Nonostante le difficoltà recenti in casa giallorossa, tra tensioni tra allenatori e risultati alterni, la squadra è a tre punti dalla zona qualificazione. La sfida si svolgerà in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere la propria squadra.

Nonostante il periodo complicato in quel di Trigoria, dalla “lite” tra Gasperini e Ranieri ai risultati altalenanti delle ultime partite, la Roma dista solamente tre lunghezze dalla zona Champions League. Con la Juventus a quota 60 punti ed il Como che si è dovuto arrendere all’Inter capolista, rimanendo a 58 punti, la corsa al quarto posto è più viva che mai. Contro l’ Atalanta i giallorossi avranno la possibilità di allungare sui bergamaschi ed accorciare sulla parte alta della classifica. Un’occasione che Gasperini non vorrà farsi scappare, vincendo contro la sua ex squadra per lottare fino al termine della stagione per quel posto in Champions che a Roma manca ormai da troppi anni.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Olimpico verso il sold out per lo scontro Champions Notizie correlate Leggi anche: Olimpico verso il sold out: Roma-Milan da record Leggi anche: Roma-Cagliari, l’Olimpico si prepara: verso il sold-out Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Dove vedere Roma-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; L’Atalanta verso la Roma: De Ketelaere titolare in attacco, poi sperano in quattro; Roma, tabù Atalanta all'Olimpico: una sola vittoria negli ultimi 11 precedenti -. L’Olimpico si prepara alla volata Champions della Roma: i tifosi verso il 79° sold out consecutivo contro l’AtalantaIl pubblico di fede giallorossa continua a rimanere vicino alla squadra di Gian Piero Gasperini: obiettivo quarto posto in questo rush finale ... corrieredellosport.it L’Atalanta verso la Roma: De Ketelaere titolare in attacco, poi sperano in quattroIl belga punto fermo del reparto offensivo, con lui potrebbero giocare Zalewski e uno fra Krstovic e Scamacca. Ma spera anche Raspadori. ecodibergamo.it Mi ritorni in mente… Roma-Atalanta 1979 Quando un pareggio salvò la Roma e accese un nuovo sogno Dal rischio retrocessione al gol liberatorio di Pruzzo #ASRoma #Roma #asr #AtalantaRoma #MiRitorniInMente #Pruzzo #StoriaRoma #SerieA x.com Tra le polemiche Gasperini contro il suo passato si gioca il suo futuro La città è in fermento, ma sabato c'è una partita che conta più di tutto: Roma-Atalanta! Gasperini si gioca il suo futuro, con il passato che fa da sfondo. La polemica tra Ranieri e il tecnico g - facebook.com facebook