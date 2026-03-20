Franka Ludwig sedata e uccisa nel bosco lo zio dell’ex compagno | Potrebbe aver assassinato anche suo padre

Lo zio di Emiliano Milza, accusato di aver ucciso Franka Ludwig nel 2025 in un bosco di San Godenzo, ha dichiarato di sospettare che l'uomo possa aver anche assassinato suo padre. La vittima, Franka Ludwig, è stata trovata morta in circostanze misteriose e l'indagine si concentra sulla figura di Emiliano Milza e sui suoi legami familiari. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Lo zio di Emiliano Milza, il 50enne accusato di aver ucciso con una complice la compagna Franka Ludwig, trovata morta nel 2025 in un bosco di San Godenzo (Firenze), sospetta che possa aver assassinato anche il padre. "Pensava che suo figlio gli desse qualche sostanza", ha detto in un'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Omicidio Franka Ludwig, fermati compagno e amica: “Uccisa per incassare assicurazione milionaria”Dopo 6 mesi di indagini è arrivata una svolta nel caso di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata morta in una zona boschiva del Comune di San... Franka Ludwig trovata morta nel bosco: fermati il marito e l'amica, l'avrebbero uccisa per l'assicurazioneIl corpo senza vita della 52enne tedesca era stato rinvenuto lo scorso luglio lungo un sentiero di montagna a San Godenzo (Firenze): secondo gli... Approfondimenti e contenuti su Franka Ludwig Argomenti discussi: Omicidio di San Godenzo, nuove ombre su Milza: Il papà aveva paura di lui. Caso Chef Milza a Chi l’ha visto | Dall’omicidio di Franka Ludwig al presunto stupro: si indagaIl caso dello Chef Milza questa sera a Chi l'ha visto, con tutti gli aggiornamenti sulla vicenda: ecco che cosa è emerso ultimamente ... ilsussidiario.net Franka Ludwig, sedata e uccisa per i soldi della polizza/ Il compagno e l’amica organizzarono finto incidenteOmicidio Franka Ludwig, a processo il compagno Emiliano Milza e l'amica Simona Hirsch, avevano organizzato falso incidente per i soldi della polizza vita Emerge un vero e proprio piano diabolico ... ilsussidiario.net