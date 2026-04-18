Firenze contestati altri due omicidi al presunto assassino di Franka Ludwig

A Firenze, un uomo accusato di aver ucciso una donna è ora sospettato di aver commesso altri due omicidi. Le autorità hanno contestato all’individuato di aver ucciso il padre e la badante della madre, aggiungendo le accuse di omicidio alle precedenti. Questi nuovi sviluppi sono stati comunicati durante le indagini che proseguono nel tentativo di chiarire i fatti.

A Emiliano Milza, l'ex chef di 50 anni in carcere da gennaio con l'accusa di omicidio in concorso della compagna Franka Ludwig, la procura di Firenze adesso contesta altri due omicidi: l'uomo, oltre ad aver ucciso la 52enne tedesca (trovata senza vita il 2 luglio dell'anno scorso lungo il sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo - in provincia di Firenze -), avrebbe assassinato anche il padre e la badante della madre. Ne dà notizia il quotidiano La Nazione, ricordando che per l'omicidio di Franka Ludwig, uccisa probabilmente per intascare il premio di una polizza sulla vita che la donna sarebbe stata convinta a stipulare, è in carcere anche la presunta complice di Milza, la 59enne Simona Hirsch.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, contestati altri due omicidi al presunto assassino di Franka Ludwig Trovata morta nei boschi, arrestati compagno e amica - Vita in Diretta 14/01/2026 Notizie correlate Chi l'ha visto? su Rai 3: la morte di Franka Ludwig e gli altri i casi di mercoledì 11 marzoTorna questa sera Federica Sciarelli con le consuete indagini e gli approfondimenti ai casi più scottanti ed enigmatici della settimana, da Liliana... Donna uccisa a San Godenzo: altri due omicidi contestati all’ex chef. L’accusa: sempre per intascare la polizzaNe dà notizia oggi il quotidiano La Nazione, ricordando che per l’omicidio di Franka Ludwig, che sarebbe stata uccisa per intascare il premio di una... Panoramica sull’argomento Si parla di: Compagna uccisa per la polizza vita. L’ex chef accusato di altri due omicidi. Donna uccisa a San Godenzo: altri due omicidi contestati all’ex chef. L’accusa: sempre per intascare la polizzaA Emiliano Milza, l'ex chef di 50 anni in carcere da gennaio con l'accusa di omicidio in concorso della compagna Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio dell'anno scorso lungo ... firenzepost.it Compagna uccisa per la polizza vita. L’ex chef accusato di altri due omicidiGli viene contestato l’assassinio del padre e della badante della madre, oltre a quello di Ludwig. Gli avrebbe somministrato dosi massicce di ipnotico in bevande e pietanze. Disposti accertamenti tecn ... lanazione.it