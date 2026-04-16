Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21:00 si disputa la partita tra Blackburn e Coventry. Il Blackburn si trova al quartultimo posto in classifica, a quattro punti dalla zona retrocessione, dopo aver perso l'ultima partita contro il Southampton. Questa sconfitta ha interrotto una serie di cinque risultati utili consecutivi. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili per questa sfida di campionato.

Il Blackburn è ventesimo in classifica trovandosi a soli quattro punti dalla zona retrocessione, e questo nonostante martedì a Southampton abbia perso la prima partita dopo cinque risultati utili consecutivi. Il Coventry invece è a un passo dalla promozione in Premier League anche per l’aritmetica, per la quale basterebbe un solo punto, ossia raggiungere almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Blackburn-Coventry (venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lampard a un passo dalla Premier League

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