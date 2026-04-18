Francia ritirata la legge contro l’antisemitismo

In Francia, la legge contro l’antisemitismo è stata ritirata dopo una lunga discussione parlamentare. La decisione è arrivata nel corso di un processo che ha coinvolto anche una petizione con oltre 700.000 firme. La proposta di legge aveva suscitato molte polemiche e contestazioni da parte di diverse forze politiche e organizzazioni. Alla fine, le autorità hanno deciso di sospendere l’iter legislativo.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Alla fine la pressione ha pagato: la battaglia parlamentare e una petizione che ha riunito più di 700.000 firme hanno costretto il governo francese a ritirare giovedì il progetto di legge “Yadan”, il cui obiettivo dichiarato era di «lottare contro le forme rinnovate dell’antisemitismo», ma che un gran numero di associazioni, specialisti e attivisti hanno denunciato come un attacco alla libertà di espressione e a quella di criticare il sionismo e Israele. Il nome della legge viene dalla sua proponente, la deputata Caroline Yadan, eletta nella circoscrizione dei francesi all’estero che comprende Israele (e l’Italia).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Francia, ritirata la legge contro l’antisemitismo Notizie correlate Leggi anche: Legge contro l’antisemitismo in Francia, è protesta Ddl antisemitismo: l'antisemitismo come alibi per mettere fuori legge la critica di IsraeleE adesso è passato il famigerato DDL antisemitismo, in forza del quale si tenta di mettere vergognosamente la mordacchia a chiunque critichi le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Legge contro l’antisemitismo in Francia, è protesta; Israele: Tajani, legge su pena di morte discriminatoria, deve essere ritirata; Tajani: a Israele messaggio chiaro, ritiri legge su pena di morte; Lula e Sánchez, l’alleanza di sinistra per la pace. Francia, rimandata approvazione legge contro l’antisemitismo | Deputati macronisti si ritirano dalla propostaFrancia, slitta discussione in parlamento della legge Yadan contro l'antisemitismo , la maggioranza macroniana propone di modificare il testo ... ilsussidiario.net Francia: Consiglio costituzionale annulla articolo legge Duplomb su reintroduzione pesticidaSecondo la Corte costituzionale francese, la misura non protegge l’ambiente e le generazioni future. Il resto della legge, nota come legge Duplomb, dal nome del senatore che la ha proposta, è ... it.euronews.com Mirabella Eclano blindata per il vertice trilaterale dei ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania. Dopo il G7, l’Irpinia torna al centro della diplomazia internazionale con la visita del ministro Matteo Piantedosi, che ha scelto ancora una volta la cittadina ecl - facebook.com facebook Negli anni Francia, Spagna e Germania hanno cambiato lo sviluppo dei giovani calciatori, con modelli diversi a cui l'Italia potrebbe rifarsi x.com