In Francia, oggi e domani l’Assemblée Nationale si riunisce per discutere una legge che mira a rafforzare le sanzioni contro provocazioni e apologie del terrorismo. La proposta di legge affronta anche le nuove forme di antisemitismo, generando proteste tra i partecipanti. Il voto finale è previsto per il 5 maggio. La discussione si svolge in un clima di tensione e confronti tra le parti coinvolte.

Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Oggi e domani, con un voto previsto il 5 maggio, l’Assemblée Nationale discute la legge che intende rafforzare le infrazioni di provocazione e apologia del terrorismo, contro le nuove forme di antisemitismo. La proposta di legge, che arriva in Parlamento in una seconda versione dopo le osservazioni del Consiglio di stato, è presentata dalla deputata Caroline Yadan, rappresentante dei francesi all’estero (per la circoscrizione Israele, Italia, Grecia, Cipro, Turchia, Malta, Palestina), che ha preso un po’ le distanze dal partito Renaissance, dopo il riconoscimento della Palestina voluto da Macron.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Legge contro l’antisemitismo in Francia, è protesta

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