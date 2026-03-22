Milan | si guarda al futuro

Il Milan si prepara alla prossima stagione mentre continua a inseguire i punti necessari per la corsa in campionato, dopo la vittoria contro il Torino che ha rafforzato la posizione in classifica. Nel frattempo, a Casa Milan si inizia a pianificare il futuro, con alcune decisioni in fase di definizione. La squadra rimane concentrata sulla partita in corso, ma l’attenzione si sposta anche sugli obiettivi a lungo termine.

Mentre la squadra è concentrata sulla volata finale di Serie A (con la vittoria del Milan contro il Torino che ha dato ossigeno alla classifica), a Casa Milan si guarda già al futuro. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro operativo tra Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare per delineare i contorni della prossima stagione. L’obiettivo è costruire una rosa più competitiva, in grado di lottare su più fronti, partendo da una qualificazione Champions ormai quasi blindata. Il vertice ha definito un budget dedicato al mercato estivo intorno ai 100 milioni di euro (tra cessioni, plusvalenze e risorse proprie), con la possibilità di aumentare la cifra in caso di entrate extra da coppe europee o vendite importanti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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