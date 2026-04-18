Francesco Ferrari | Io Bologna il sogno Nba il 24 di Kobe e l' oro con l' Under 20

Un giocatore della Virtus ha condiviso il suo percorso e le sue aspirazioni. Ha parlato della sua esperienza a Bologna, del sogno di arrivare in NBA e del significato del numero 24 di Kobe Bryant. Ha anche menzionato la vittoria con la nazionale Under 20 e ha commentato la percezione di essere considerato destinato a raggiungere grandi traguardi, sottolineando come la pressione rappresenti per lui un vantaggio.

Fermi tutti: Francesco Ferrari smentisce perfino Lucio Dalla. A Bologna, incredibile, ci si può perdere. “È una città magica, qui sto benissimo”. Te ne accorgi mentre scivola verso San Luca, lungo i portici, e abbraccia la gente, il basket, la vita. Questo gigante dai capelli mossi, 20 anni, un’ala di 204 centimetri, arrivata in inverno alla Virtus, non ha l’aria del bambino di Piazza Grande, quello della canzone. Ma i sogni, invece, quelli sì. “Quando si parla di Nba ancora non ci credo. È veramente tanto. Ma aver visto draftato uno di un anno più grande di me mi ha spinto a dire: ‘Ok, ce l’ha fatta Niang, voglio farcela anch’io’. Saliou è un esempio”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Francesco Ferrari: "Io, Bologna, il sogno Nba, il 24 di Kobe e l'oro con l'Under 20" Notizie correlate Bam Adebayo nella storia NBA: 83 punti ai Wizards, superato il record di Kobe BryantNotte storica a Miami: Bam Adebayo supera gli 81 punti di Kobe Bryant e piazza la seconda miglior prestazione nella storia NBA. L’ultima partita di Kobe Bryant in NBA, dieci anni faIl 13 aprile 2016 Kobe Bryant, uno dei giocatori di basket più forti di sempre, giocò la sua ultima partita in NBA, il campionato nordamericano e il... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Virtus Olidata Bologna, Francesco Ferrari si racconta: Obiettivo Scudetto. Il discorso davanti a Mattarella? Più difficile che giocare la finale dell'Europeo Under 20. Francesco Ferrari: Io, Bologna, il sogno Nba, il 24 di Kobe e l'oro con l'Under 20Essere considerato uno destinato a sfondare è un privilegio, e la pressione non è un problema, anzi è un vantaggio, dice l'ala della Virtus. Il discorso davanti a Mattarella dopo l’oro con l’Under ... gazzetta.it Francesco Ferrari racconta un anno da Mattarella alla Virtus OlidataFrancesco Ferrari, il sensazionale inserimento in corsa della Virtus Olidata Bologna di questa stagione, ha raccontato le sue origini familiari sempre attorno alla palla a spicchi: ... pianetabasket.com