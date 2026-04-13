Dieci anni fa si giocava l'ultima partita di Kobe Bryant in NBA, un evento che ha lasciato un segno nel mondo dello sport. Durante la gara, il giocatore si avvicinò al microfono lasciato sul campo, in un gesto che è stato spesso ricordato. La partita rappresentò l’addio ufficiale di Bryant alla lega professionistica, segnando la conclusione di una carriera lunga e ricca di successi.

Il 13 aprile 2016 Kobe Bryant, uno dei giocatori di basket più forti di sempre, giocò la sua ultima partita in NBA, il campionato nordamericano e il più importante del mondo. Fu una serata parecchio memorabile ed emozionante, anche perché Bryant aveva annunciato il ritiro a inizio stagione e quella era l’ultima partita di una sorta di “tour d’addio” che durava da mesi. Soprattutto, però, Bryant segnò 60 punti, più che in ogni altra partita della stagione, e i Lakers (la sua squadra) vinsero in rimonta per 101 a 96. Fu una prestazione eccezionale, soprattutto per un cestista di 37 anni come lui che tre anni prima si era rotto il tendine d’Achille.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ultima partita di Kobe Bryant in NBA, dieci anni fa

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