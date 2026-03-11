Bam Adebayo nella storia NBA | 83 punti ai Wizards superato il record di Kobe Bryant
Nella notte di Miami, Bam Adebayo ha segnato 83 punti contro i Wizards, superando il record di Kobe Bryant di 81 punti stabilito nel 2006. Con questa prestazione, Adebayo ha realizzato la seconda miglior singola partita nella storia della NBA. La partita ha visto il giocatore distinguersi per la sua efficacia offensiva e il suo contributo decisivo per la squadra.
Notte storica a Miami: Bam Adebayo supera gli 81 punti di Kobe Bryant e piazza la seconda miglior prestazione nella storia NBA. Davanti a lui resta solo il record dei 100 punti di Wilt Chamberlain. 🔗 Leggi su Fanpage.it
