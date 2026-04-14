Belve anticipazioni Francesco Chiofalo prossimo sindaco di Roma?
Stasera va in onda una nuova puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti ci sarà anche Francesco Chiofalo, che parteciperà a un'intervista ritenuta molto divertente. In questa occasione, si discuterà di vari temi, senza però che vengano fatti annunci ufficiali o dichiarazioni di carattere politico. L'intervista sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà visibile a partire dalla prima serata.
Appuntamento questa sera con Belve, tra gli ospiti Francesco Chiofalo che regalerà con Fagnani un'intervista molto divertente ABelveospiti di questa seconda puntataCarlo Conti,Giulia MichelinieFrancesco Chiofalo. L’influencer è conosciuto molto sul web e meno in tv, sebbene abbia partecipato sia aUomini e Donnesia aTemptation Island.Poi la sua risonanza mediatica l’ha avuta a causa dialcuni particolari interventi esteticifatti. Tra questi il trapianto dei capelli e il cambio colore dell’iride, per far diventare gli occhi azzurri. Chiofaloè sempre stato un personaggio deriso sul web e ancheFrancesca Fagnanistasera si divertirà molto con lui, a prenderlo in giro, grazie anche alla sua ironia, tipica di chi sa stare al gioco.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Francesco Chiofalo a Belve, pronto a diventare sindaco di Roma. Fagnani non si trattieneUn’intervista fuori dagli schemi, a tratti surreale, quella di Francesco Chiofalo a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.
Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...