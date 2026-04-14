Stasera va in onda una nuova puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti ci sarà anche Francesco Chiofalo, che parteciperà a un'intervista ritenuta molto divertente. In questa occasione, si discuterà di vari temi, senza però che vengano fatti annunci ufficiali o dichiarazioni di carattere politico. L'intervista sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà visibile a partire dalla prima serata.

Appuntamento questa sera con Belve, tra gli ospiti Francesco Chiofalo che regalerà con Fagnani un'intervista molto divertente ABelveospiti di questa seconda puntataCarlo Conti,Giulia MichelinieFrancesco Chiofalo. L’influencer è conosciuto molto sul web e meno in tv, sebbene abbia partecipato sia aUomini e Donnesia aTemptation Island.Poi la sua risonanza mediatica l’ha avuta a causa dialcuni particolari interventi esteticifatti. Tra questi il trapianto dei capelli e il cambio colore dell’iride, per far diventare gli occhi azzurri. Chiofaloè sempre stato un personaggio deriso sul web e ancheFrancesca Fagnanistasera si divertirà molto con lui, a prenderlo in giro, grazie anche alla sua ironia, tipica di chi sa stare al gioco.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve anticipazioni, Francesco Chiofalo prossimo sindaco di Roma?

Francesco Chiofalo a Belve, pronto a diventare sindaco di Roma. Fagnani non si trattieneUn’intervista fuori dagli schemi, a tratti surreale, quella di Francesco Chiofalo a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...