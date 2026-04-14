Francesco Chiofalo a Belve | Mi chiamano il nero e non per il colore della pelle Ho perso il conto dei ritocchi

Martedì 14 aprile, Francesco Chiofalo è stato ospite della trasmissione televisiva Belve, dove ha parlato delle sue esperienze e dei ritocchi estetici a cui si è sottoposto. Durante l’intervista, ha rivelato di essere chiamato con un soprannome che non si riferisce al colore della pelle e ha ammesso di aver perso il conto delle operazioni di chirurgia estetica effettuate. La conduttrice ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione a causa delle sue storie e delle risate suscitate.

Francesco Chiofalo ospite della puntata di Belve di martedì 14 aprile. Francesca Fagnani fatica a portare a termine l'intervista, presa dalle risate e dai suoi racconti surreali. "Sono stato un po' parsimonioso", dice in riferimento alle 350 relazioni che spiega di aver avuto: "Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle, diciamo che sono esuberante da quel punto di vista".🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: “Belve”: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospiti della seconda puntata Belve, gli ospiti della puntata di domani: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo(Adnkronos) – Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo sono gli ospiti della seconda puntata di 'Belve', il programma di Francesca Fagnani,...