Zeudi Di Palma a Belve | I 50mila euro donati dalla mia fanbase? Usati per studiare recitazione

Durante la prima puntata della nuova stagione di Belve, Zeudi Di Palma ha condiviso alcune informazioni personali con Francesca Fagnani. L’ex Miss Italia ha spiegato che i 50 mila euro ricevuti dalla sua fanbase sono stati destinati agli studi di recitazione. Ha anche parlato della sua omosessualità e ha raccontato del tatuaggio più insolito che abbia fatto, rappresentato una vagina sul corpo dell’ex di Chanel Totti.

Zeudi Di Palma si racconta a Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve. L'ex Miss Italia ha parlato della sua omosessualità e del tatuaggio più strano che abbia fatto: "Una vagina disegnata sul corpo dell'ex di Chanel Totti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Su Rai2 in prima serata le confidenze a Francesca Fagnani. Ospiti della puntata anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. - facebook.com facebook

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono le ospiti della prima puntata di #Belve. Con Francesca Fagnani, da martedì 7 aprile su Rai 2. #7aprile x.com